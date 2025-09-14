PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Frauen schlagen sich um einen Sitzplatz im Zug - Zeugen trennen die Streitenden

Bahnstrecke Braunschweig - Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 12. September 2025 informierte der Zugbegleiter der Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 14:23 Uhr über eine in seinem Zug stattgefundene körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden. Eine 46-Jährige soll im Streit um einen Sitzplatz eine 19-Jährige mit deren Rucksack beworfen haben, wobei das Handy der jungen Deutschen aus dem Reisegepäck auf den Boden fiel und dabei am Display beschädigt wurde. Die Jüngere habe der Frau aus dem Senegal daraufhin eine klebrige Flüssigkeit übers T-Shirt gekippt. Im Verlauf schlugen sich die beiden Frauen gegenseitig ins Gesicht und wurden durch Mitreisende voneinander getrennt. Bei Einfahrt des Zuges um 14:36 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof wartete eine Streife der Bundespolizei bereits auf dem Bahnsteig. Sie stellten die Personalien der Streithennen sowie der Zeugen fest, belehrten die beiden Beschuldigten, die zugleich auch Geschädigte waren und fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung gegen beide.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Drei Haftbefehle - 35-Jähriger zahlt und entgeht so dem Gefängnis

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Mittwoch, den 10. September 2025 um 19:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Mann im Hauptbahnhof Dessau von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit einem und die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:00

    BPOLI MD: Lebensgefährlich! - Mann wird vom Zug erfasst

    Bad Kösen (ots) - Am Samstag, den 6. September 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 22:30 Uhr über einen kurz zuvor geschehenen Personenunfall auf der Bahnstrecke im Bereich Bad Kösen. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine Regionalbahn, welche von Leipzig nach Erfurt eingesetzt war, eine im Gefahrenbereich befindliche männliche Person und verletzte diese. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren