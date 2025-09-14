Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Frauen schlagen sich um einen Sitzplatz im Zug - Zeugen trennen die Streitenden

Bahnstrecke Braunschweig - Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 12. September 2025 informierte der Zugbegleiter der Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 14:23 Uhr über eine in seinem Zug stattgefundene körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden. Eine 46-Jährige soll im Streit um einen Sitzplatz eine 19-Jährige mit deren Rucksack beworfen haben, wobei das Handy der jungen Deutschen aus dem Reisegepäck auf den Boden fiel und dabei am Display beschädigt wurde. Die Jüngere habe der Frau aus dem Senegal daraufhin eine klebrige Flüssigkeit übers T-Shirt gekippt. Im Verlauf schlugen sich die beiden Frauen gegenseitig ins Gesicht und wurden durch Mitreisende voneinander getrennt. Bei Einfahrt des Zuges um 14:36 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof wartete eine Streife der Bundespolizei bereits auf dem Bahnsteig. Sie stellten die Personalien der Streithennen sowie der Zeugen fest, belehrten die beiden Beschuldigten, die zugleich auch Geschädigte waren und fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung gegen beide.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell