Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballspiel Hallescher FC gegen BSG Chemie Leipzig

Halle (Saale), Leipzig (ots)

Am Freitag, den 12. September 2025 trifft um 18:00 Uhr in Halle (Saale), in der Regionalliga Nordost, der HFC auf die BSG Chemie Leipzig. Zur Unterstützung ihrer beiden Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn als Verkehrsmittel nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei im Zeitraum von circa 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr sowie von 20:45 Uhr bis 23:00 Uhr zu einer starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Halle (Saale) sowie auf den Zügen der umliegenden Strecken rund um Halle (Saale), insbesondere auf der Bahnstrecke Leipzig - Halle (Saale) kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell