PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballspiel Hallescher FC gegen BSG Chemie Leipzig

Halle (Saale), Leipzig (ots)

Am Freitag, den 12. September 2025 trifft um 18:00 Uhr in Halle (Saale), in der Regionalliga Nordost, der HFC auf die BSG Chemie Leipzig. Zur Unterstützung ihrer beiden Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn als Verkehrsmittel nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei im Zeitraum von circa 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr sowie von 20:45 Uhr bis 23:00 Uhr zu einer starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Halle (Saale) sowie auf den Zügen der umliegenden Strecken rund um Halle (Saale), insbesondere auf der Bahnstrecke Leipzig - Halle (Saale) kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Drei Haftbefehle - 35-Jähriger zahlt und entgeht so dem Gefängnis

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Mittwoch, den 10. September 2025 um 19:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Mann im Hauptbahnhof Dessau von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit einem und die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:00

    BPOLI MD: Lebensgefährlich! - Mann wird vom Zug erfasst

    Bad Kösen (ots) - Am Samstag, den 6. September 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 22:30 Uhr über einen kurz zuvor geschehenen Personenunfall auf der Bahnstrecke im Bereich Bad Kösen. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine Regionalbahn, welche von Leipzig nach Erfurt eingesetzt war, eine im Gefahrenbereich befindliche männliche Person und verletzte diese. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 46-Jähriger wegen Diebstahls und Computerbetruges in mehreren Fällen gesucht

    Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 5. September 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei gegen 03:00 Uhr eine männliche Person nahe des Hauptbahnhofes Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass das Amtsgericht Heidelberg per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Das Gericht ordnete am 9. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren