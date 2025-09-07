Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-Jähriger wegen Diebstahls und Computerbetruges in mehreren Fällen gesucht

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 5. September 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei gegen 03:00 Uhr eine männliche Person nahe des Hauptbahnhofes Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass das Amtsgericht Heidelberg per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Das Gericht ordnete am 9. Juli dieses Jahres eine Untersuchungshaft wegen Diebstahls und Computerbetruges in mehreren Fällen an. Der aus Polen stammende Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Die Bundespolizisten eröffneten ihm den Haftbefehl, nahmen den Mann fest, mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und informierten die Landespolizei. Verständigte Beamten übernahmen den 46-Jährigen. Er wurde einem zuständigen Richter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft bestätigte. Anschließend erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

