BPOLI MD: Körperliche und verbale Auseinandersetzung - Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 5. September 2025 kam es um 12:20 Uhr zu einer körperlichen sowie verbalen Auseinandersetzung zwischen Reisenden in einem Regionalexpress von Magdeburg Hauptbahnhof in Richtung Berlin. Nach ersten Erkenntnissen schlug ein 43-jähriger Deutscher einem 70-jährigen Deutschen auf dessen Nase. Dieser beleidigte daraufhin den Angreifer, stieß ihn weg und zerriss ihm sein T-Shirt. Verständigte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg fuhren umgehend in Richtung des Bahnhofes Magdeburg Neustadt, nahmen sich dem Sachverhalt an und stellten die Personalien aller beteiligten Personen fest. Eine medizinische Betreuung wurde abgelehnt. Der 43-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und der 70-Jährige wegen Beleidigung sowie Sachbeschädigung.

