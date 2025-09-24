PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Bonn (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Langemarckstraße in Oberkassel ein.

Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die unbekannten Täter zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr in die Räume, die sie zielgerichtet nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

