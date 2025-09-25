Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Verdacht des Fahrraddiebstahls - 52-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag (25.09.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls gegen einen 52-jährigen Mann aufgenommen.

Gegen 02:30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie der Mann mit einem schwarzen Fahrrad die Kaiserstraße entlangfuhr, ein weißes Fahrrad aus einem umzäunten Bereich auf einem Grundstück hob und im Anschluss mit beiden Rädern davonfuhr. Hierbei schob er das weiße Rad neben sich. Beamten der Polizeiwache Innenstadt gelang es, den Mann mit beiden Rädern in Tatortnähe zu stellen.

Die Überprüfung des Mannes ergab, dass er bereits einschlägig polizeibekannt und derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Bei dem 52-Jährigen fanden die Beamten außerdem mutmaßliches Tatwerkzeug. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Das Kriminalkommissariat 15 übernimmt die weiteren Ermittlungen gegen ihn.

