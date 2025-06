BPOLI EBB: Mehrere Migranten festgestellt

Zittau (ots) - 24.06.2025 | 19:45 Uhr | Zittau Beamte der Bundespolizei führten am 24. Juni 2025 an der polnischen Grenze im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen in der Zittauer Friedensstraße eine Buskontrolle durch. In dem um 19:45 Uhr aus Liberec kommenden Linienbus befand sich eine 22-jährige Ukrainerin, die keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorweisen konnte. Die Frau wurde zur Eröffnung eines ...

mehr