PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Kannawurf

Kindelbrück (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 10.10.2025, auf Samstag, den 11.10.2025, wurden in Kannawurf, einem Ortsteil von Kindelbrück, an zwei unterschiedlichen Tatorten mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es an insgesamt vier Pkw zu Sachbeschädigungen. An zwei Fahrzeugen wurden jeweils die Scheibenwischer verbogen, während zwei weitere Pkw durch Bewurf mit Steinen beschädigt wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kannawurf bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 0361 574325100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 14:54

    LPI-EF: Fahrzeugbrand in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Am Samstagmittag, dem 11.10.2025, kam es in der Richard-Wagner-Straße in Sömmerda zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defekts, geriet ein abgeparkter VW Touran in Brand. Der Frontbereich des Fahrzeuges stand schnell in Vollbrand und wurde dabei vollständig beschädigt. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem ein neben dem brennenden Pkw abgestelltes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. An ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 14:50

    LPI-EF: Drogenfahrt in Sömmerda festgestellt

    Sömmerda (ots) - Am Freitagmorgen, dem 10.10.2025, kontrollierten Polizeibeamte im Parkweg in Sömmerda eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet, und gegen die junge ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:20

    LPI-EF: Mit Pfefferspray verletzt

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend kam es im Bereich des Erfurter Angers zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 18:00 Uhr gerieten drei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In der weiteren Folge setzte der unbekannte Täter gegen seine beiden Kontrahenten Pfefferspray ein. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt. Der unbekannte Täter konnte noch vor Ankunft der Polizisten trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen flüchten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren