Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Kannawurf

Kindelbrück (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 10.10.2025, auf Samstag, den 11.10.2025, wurden in Kannawurf, einem Ortsteil von Kindelbrück, an zwei unterschiedlichen Tatorten mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es an insgesamt vier Pkw zu Sachbeschädigungen. An zwei Fahrzeugen wurden jeweils die Scheibenwischer verbogen, während zwei weitere Pkw durch Bewurf mit Steinen beschädigt wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kannawurf bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 0361 574325100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TS)

