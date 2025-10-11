PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugbrand in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am Samstagmittag, dem 11.10.2025, kam es in der Richard-Wagner-Straße in Sömmerda zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defekts, geriet ein abgeparkter VW Touran in Brand.

Der Frontbereich des Fahrzeuges stand schnell in Vollbrand und wurde dabei vollständig beschädigt. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem ein neben dem brennenden Pkw abgestelltes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 9000 Euro.

Die Feuerwehr Sömmerda war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 14:50

    LPI-EF: Drogenfahrt in Sömmerda festgestellt

    Sömmerda (ots) - Am Freitagmorgen, dem 10.10.2025, kontrollierten Polizeibeamte im Parkweg in Sömmerda eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet, und gegen die junge ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:20

    LPI-EF: Mit Pfefferspray verletzt

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend kam es im Bereich des Erfurter Angers zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 18:00 Uhr gerieten drei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In der weiteren Folge setzte der unbekannte Täter gegen seine beiden Kontrahenten Pfefferspray ein. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt. Der unbekannte Täter konnte noch vor Ankunft der Polizisten trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen flüchten. ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:19

    LPI-EF: Notruf führt zu Festnahme

    Erfurt (ots) - Donnerstagmorgen konnte ein polizeibekannter Mann im Erfurter Ortsteil Kühnhausen festgenommen werden. Zuvor meldete ein aufmerksamer Anwohner gegen 08:00 Uhr einen augenscheinlich bewusstlosen Mann. Bei Eintreffen von Polizei und Rettungskräften ergriff der 27-Jährige umgehend die Flucht. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen, dieser leistete jedoch erheblichen Widerstand. Eine 26-jährige Polizeibeamtin wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren