Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugbrand in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am Samstagmittag, dem 11.10.2025, kam es in der Richard-Wagner-Straße in Sömmerda zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich jedoch aufgrund eines technischen Defekts, geriet ein abgeparkter VW Touran in Brand.

Der Frontbereich des Fahrzeuges stand schnell in Vollbrand und wurde dabei vollständig beschädigt. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem ein neben dem brennenden Pkw abgestelltes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 9000 Euro.

Die Feuerwehr Sömmerda war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (TS)

