Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Notruf führt zu Festnahme

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen konnte ein polizeibekannter Mann im Erfurter Ortsteil Kühnhausen festgenommen werden. Zuvor meldete ein aufmerksamer Anwohner gegen 08:00 Uhr einen augenscheinlich bewusstlosen Mann. Bei Eintreffen von Polizei und Rettungskräften ergriff der 27-Jährige umgehend die Flucht. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen, dieser leistete jedoch erheblichen Widerstand. Eine 26-jährige Polizeibeamtin wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden fast 2.000 Euro Bargeld, mehr als vier Kilogramm Münzgeld, sowie eine Kleinstmenge einer kristallinen Substanz aufgefunden. Im BMW des polizeibekannten Mannes befand sich ein Tresor und diverses Einbruchswerkzeug. Ersten Ermittlungen nach, handelt es sich bei dem Tresor um Beutegut aus einem Diebstahl in Jena aus der Nacht zu Donnerstag. Der Tatverdächtige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Im Anschluss an eine Haftrichtervorführung wurde der 27-jährige Mann an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete diverse Strafverfahren gegen den Mann ein. (SO)

