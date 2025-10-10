PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Notruf führt zu Festnahme

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen konnte ein polizeibekannter Mann im Erfurter Ortsteil Kühnhausen festgenommen werden. Zuvor meldete ein aufmerksamer Anwohner gegen 08:00 Uhr einen augenscheinlich bewusstlosen Mann. Bei Eintreffen von Polizei und Rettungskräften ergriff der 27-Jährige umgehend die Flucht. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen, dieser leistete jedoch erheblichen Widerstand. Eine 26-jährige Polizeibeamtin wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden fast 2.000 Euro Bargeld, mehr als vier Kilogramm Münzgeld, sowie eine Kleinstmenge einer kristallinen Substanz aufgefunden. Im BMW des polizeibekannten Mannes befand sich ein Tresor und diverses Einbruchswerkzeug. Ersten Ermittlungen nach, handelt es sich bei dem Tresor um Beutegut aus einem Diebstahl in Jena aus der Nacht zu Donnerstag. Der Tatverdächtige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Im Anschluss an eine Haftrichtervorführung wurde der 27-jährige Mann an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete diverse Strafverfahren gegen den Mann ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
  • 10.10.2025 – 14:17

    LPI-EF: Diebstahl aus Pkw

    Erfurt (ots) - Donnerstagnacht hatten es Diebe in Erfurt auf zwei Pkw im Bereich des Galgenbergs abgesehen. Aus einem in der Straße Am Galgenberg geparkten VW entwendeten sie einen Rucksack im Wert von circa 60 Euro. Erfolgreicher waren sie leider am Galgenberghang. Hier stahlen sie aus einem weiteren VW eine Sporttasche und ein Beatmungsgerät im Wert von etwa 820 Euro. In beiden Fällen beschädigten sie die Seitenscheiben der Autos um an die Beute zu gelangen. Die ...

  • 10.10.2025 – 14:12

    LPI-EF: Diebstähle im Versuch

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag trieben Diebe im Erfurter Norden ihr Unwesen. Unbekannte versuchten in eine Arztpraxis in der Riethstraße einzubrechen. Hier wurde das Türschloss beschädigt, Zutritt verschafften sich die Unbekannten jedoch nicht. Auch an der Eingangstür eines Hörakustiker-Fachgeschäftes am Moskauer Platz wurden Hebelspuren festgestellt. In einer Werkstatt in der Dubliner Straße versuchten unbekannte Diebe ebenfalls erfolglos an Beute zu ...

  • 10.10.2025 – 14:11

    LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Landkeis Sömmerda (ots) - Eine junge Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda gestern Abend verletzt. Die 12-Jährige war kurz vor Mitternacht auf der Landstraße von Hardisleben nach Buttstädt unterwegs gewesen, als sie durch einen Lkw touchiert wurde. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort wurde durch Polizeibeamte vermessen. Die Sömmerdaer ...

