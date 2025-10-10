PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstähle im Versuch

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag trieben Diebe im Erfurter Norden ihr Unwesen. Unbekannte versuchten in eine Arztpraxis in der Riethstraße einzubrechen. Hier wurde das Türschloss beschädigt, Zutritt verschafften sich die Unbekannten jedoch nicht. Auch an der Eingangstür eines Hörakustiker-Fachgeschäftes am Moskauer Platz wurden Hebelspuren festgestellt. In einer Werkstatt in der Dubliner Straße versuchten unbekannte Diebe ebenfalls erfolglos an Beute zu gelangen. Die entstandenen Sachschäden sind bislang nicht bezifferbar. Die Polizei sicherte Spuren und leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

