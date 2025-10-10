LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden konnten Polizeibeamte heute im Erfurter Norden einen Jugendlichen auf frischer Tat stellen. Der 17-Jährige hatte zunächst in einer Gartenanlage in der Riethstraße sein Unwesen getrieben und sich Zutritt zu diversen Gebäuden verschafft. Als er es auf einen Jugendclub in der Berliner Straße abgesehen hatte, blieb die Tat nicht unbemerkt. Ein Anwohner beobachtete den Einbruch und wählte den Polizeinotruf. Polizisten konnten dem ...

