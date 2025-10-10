PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Landkeis Sömmerda (ots)

Eine junge Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda gestern Abend verletzt. Die 12-Jährige war kurz vor Mitternacht auf der Landstraße von Hardisleben nach Buttstädt unterwegs gewesen, als sie durch einen Lkw touchiert wurde. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort wurde durch Polizeibeamte vermessen. Die Sömmerdaer Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 14:06

    LPI-EF: Seniorin auf frischer Tat erwischt

    Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda wurde gestern eine Ladendiebin auf frischer Tat erwischt. Die 73-jährige Frau passierte gegen 13:45 Uhr die Kassenzone eines Supermarktes in der Straße Brückentor. Da sie die Waren im Wert von etwa 12 Euro nicht bezahlt hatte, wurde sie durch die Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Die hinzugerufenen Polizisten ermitteln nun gegen die Seniorin in einem Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:05

    LPI-EF: Einbrecher gestellt

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden konnten Polizeibeamte heute im Erfurter Norden einen Jugendlichen auf frischer Tat stellen. Der 17-Jährige hatte zunächst in einer Gartenanlage in der Riethstraße sein Unwesen getrieben und sich Zutritt zu diversen Gebäuden verschafft. Als er es auf einen Jugendclub in der Berliner Straße abgesehen hatte, blieb die Tat nicht unbemerkt. Ein Anwohner beobachtete den Einbruch und wählte den Polizeinotruf. Polizisten konnten dem ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:01

    LPI-EF: Fußgängerin mit Glasflasche beworfen

    Erfurt (ots) - Gestern Abend wurde eine Fußgängerin im Erfurter Stadtpark verletzt. Die 25-Jährige wurde im Bereich der Treppen in der Schillerstraße durch einen unbekannten Täter mit einer Glasflasche beworfen. Die Flasche traf die 25-Jährige am Kopf und verletzte sie leicht. An ihrer Brille entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der unbekannte Täter konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Erfurter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren