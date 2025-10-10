Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Landkeis Sömmerda (ots)
Eine junge Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda gestern Abend verletzt. Die 12-Jährige war kurz vor Mitternacht auf der Landstraße von Hardisleben nach Buttstädt unterwegs gewesen, als sie durch einen Lkw touchiert wurde. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort wurde durch Polizeibeamte vermessen. Die Sömmerdaer Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (SO)
