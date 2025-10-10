Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden konnten Polizeibeamte heute im Erfurter Norden einen Jugendlichen auf frischer Tat stellen. Der 17-Jährige hatte zunächst in einer Gartenanlage in der Riethstraße sein Unwesen getrieben und sich Zutritt zu diversen Gebäuden verschafft. Als er es auf einen Jugendclub in der Berliner Straße abgesehen hatte, blieb die Tat nicht unbemerkt. Ein Anwohner beobachtete den Einbruch und wählte den Polizeinotruf. Polizisten konnten dem Dieb habhaft werden. Er hatte mehrere Zigarettenschachteln und Elektronikartikel gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren. Gegen den Jugendlichen wird nun in mehreren Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (SO)

