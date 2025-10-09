Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin mit Glasflasche beworfen

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde eine Fußgängerin im Erfurter Stadtpark verletzt. Die 25-Jährige wurde im Bereich der Treppen in der Schillerstraße durch einen unbekannten Täter mit einer Glasflasche beworfen. Die Flasche traf die 25-Jährige am Kopf und verletzte sie leicht. An ihrer Brille entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der unbekannte Täter konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Erfurter Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (SO)

