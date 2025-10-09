Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausfassade beschädigt

Sömmerda (ots)

Gestern beschädigte ein 37-jähriger Mann ein Gebäude in Sömmerda. Der Tatverdächtige warf gegen 08:30 Uhr mehrere Pflastersteine gegen eine Hauswand in der Straße des Aufbaus. Eine Zeugin informierte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Mann nicht nur die Fassade beschädigt, sondern auch gegen ein Hausverbot verstoßen hatte. Die Sömmerdaer Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung sowie einem Hausfriedensbruch. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell