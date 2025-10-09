Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl einer Kennzeichentafel
Erfurt (ots)
Mittwochnachmittag wurde in Erfurt eine Kennzeichentafel gestohlen. Unbekannte Täter demontierten in der Hermsdorfer Straße von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr die vordere Kennzeichentafel eines Fiat. Sie verursachten dabei keinen Sachschaden. Die Diebe flüchteten mit der Beute im Wert von etwa 35 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Diebstahls einer Kennzeichentafel auf. (SO)
