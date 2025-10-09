Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung an Pkw

Erfurt (ots)

Am Donnerstag, den 04.09.2025, kam es in Erfurt gegen 18:50 Uhr im Bereich der Magdeburger Allee 158 zum Brand zweier Pkw. Die KPI Erfurt hat in diesem Fall die Ermittlungen bezüglich einer Brandstiftung aufgenommen. Durch Zeugenhinweise konnten Hinweise auf den Tatverdächtigen erlangt werden und ein Phantombild erstellt werden. Der unbekannte Täter wurde wie folgend beschrieben:

- männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt - circa 180 bis 185 cm groß - schlanke Statur - kurze braune Haare mit Seitenscheitel - ohne Bart - schwarze/dunkle Kleidung - Rucksack - schwarzes Klapprad

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Hinweise werden von der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt (telefonisch unter 0361/5743-24003 oder per Mail an zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0231644 entgegengenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell