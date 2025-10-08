Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend verletzte sich ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in Erfurt. Der Mann befuhr einen Gehweg in der Mainzer Straße. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Rieth musste er einer Passantin ausweichen. Der 28-Jährige verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fahren mit E-Scootern auf Gehwegen grundsätzlich nicht erlaubt ist. E-Scooter dürfen ausschließlich auf Radwegen oder -streifen genutzt werden. Gehwege sind dem Fußgängerverkehr vorbehalten und dürfen nicht befahren werden - auch nicht mit Schrittgeschwindigkeit. Die Polizei appelliert an alle E-Scooter-Nutzer, sich an die Verkehrsregeln zu halten und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Nur so kann die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet werden. (SO)

