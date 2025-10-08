Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es gestern Abend im Landkreis Sömmerda. Eine 46-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 22:45 Uhr auf der Landstraße von Griefstedt in Richtung der Bundesstraße 85, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Frau den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. An ihrem Ford entstand Sachschaden, das Reh erlag vor Ort seinen Verletzungen. (SO)

