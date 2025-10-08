Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen
Erfurt (ots)
Unbekannte Täter entwendeten von Sonntag bis Dienstag ein Mountainbike in Erfurt. Sie verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Andreasstraße. Das gestohlene Cube Mountainbike hatte einen Wert von circa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
