Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gestohlenes Motorrad aufgefunden
Erfurt (ots)
Am Dienstagnachmittag wurde in Erfurt ein als gestohlen gemeldetes Motorrad wiedergefunden. Die BMW wurde im September aus einer Tiefgarage entwendet. Mitarbeitern der Ordnungsbehörde der Stadt Erfurt war das Zweirad in der Ernst-Toller-Straße aufgefallen. Bei einer Überprüfung des Zweirades stellte sich heraus, dass nicht nur die Hauptuntersuchung fällig war, sondern das Motorrad auch zur Fahndung ausgeschrieben war. Polizisten sicherten Spuren und informierten die 52-jährige Eigentümerin des Motorrades. (SO)
