LPI-EF: Gestohlenes Motorrad aufgefunden

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte es auf einen Kiosk in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter beschädigten eine Schaufensterscheibe in der Neuwerkstraße und verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Geschäft. Sie stahlen eine unbekannte Menge der Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Einen Teil der Beute konnten Polizeibeamte auf dem Boden vor dem Geschäft finden. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort und ermittelt nun ...

