Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden geriet ein E-Scooter-Fahrer in den Fokus einer Streifenbesatzung in Erfurt. Gegen 01:10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger durch die Andreasstraße, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste die Beamten auf eine Dienststelle begleiten und dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun in einem Strafverfahren ermittelt. (SO)

