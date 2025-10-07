PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Baumaschine von Erfurter Baustelle

Erfurt (ots)

Auf eine Mischpumpe hatten es Unbekannte im Erfurter Norden abgesehen. Von Donnerstag bis Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Bunsenstraße und entwendeten eine Mischpumpe für Verputzarbeiten im Wert von circa 10.000 Euro. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
