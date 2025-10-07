Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Baumaschine von Erfurter Baustelle
Erfurt (ots)
Auf eine Mischpumpe hatten es Unbekannte im Erfurter Norden abgesehen. Von Donnerstag bis Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Bunsenstraße und entwendeten eine Mischpumpe für Verputzarbeiten im Wert von circa 10.000 Euro. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
