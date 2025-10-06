Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Autofahrer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstag stoppte eine Polizeistreife in Weißensee einen 23-Jahre alten Honda-Fahrer. Er war gegen 12:00 Uhr in der Straße Langer Damm unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizisten, er reagierte positiv auf den Konsum von Kokain. Der Honda-Fahrer musste seine Fahrt nun beenden und sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkten im Fahreignugsregister und einem Fahrverbot eingeleitet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell