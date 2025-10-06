Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Goldschmuck gestohlen

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen am vergangenen Wochenende in einem Einfamilienhaus in Erfurt zu. Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Sonntag 20:40 Uhr hatten die Täter ein Fenster des Hauses im Glauchauer Weg aufgehebelt. Sie durchwühlten anschließend mehrere Schränke und entwendeten den Goldschmuck der 67-jährigen Geschädigten im Wert von ca. 2.000 Euro. Neben dem Schmuck hatten die Unbekannten es noch auf Bargeld in unterschiedlichen Währungen abgesehen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Spurensicherung und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Einfamilienhaus. (SO)

