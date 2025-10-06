Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend stürzte ein betrunkener Radfahrer in der Erfurter Krämpfervorstadt. Der 45-Jährige war gegen 22:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bremer Straße unterwegs gewesen. Der Erfurter verlor beim Überqueren einer Bordsteinkante das Gleichgewicht und stürzte. Zuvor hatte er Zeugen gegenüber angegeben, dass er Alkohol getrunken habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Der Mann wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Nun ist er nicht nur verletzt, sondern muss sich auch in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell