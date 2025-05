FW Flotwedel: Jugendfeuerwehr-Wochenende 2025 der Jugendfeuerwehr Eicklingen

Feuerwehr Flotwedel

Am Samstag, den 26. April begann das traditionelle Jugendfeuerwehr-Wochenende der Eicklinger Jugendfeuerwehr. Neben theoretischem Unterricht standen praktische Übungen auf dem Dienstplan, unterbrochen wurden diese durch "Alarme" ausgelöst über "Pieper". So konnten die Gruppen in verschiedenen, gestellten Situationen das Erlernte in der Praxis vertiefen. Unter den wachsamen Augen der Betreuer galt es zahlreiche "Verletzte" dargestellt durch Kuscheltiere aus einer misslichen Lage und Erstmaßnahmen zur Versorgung zu ergreifen. Nach einer Pause wurde eine "Person" aus einer verrauchten Scheune gerettet und der angenommene Scheunenbrand bekämpft. Mit Atemschutz-Attrappen wurden Rohre vorgenommen und eine Wasserversorgung aufgebaut. Zurück im Feuerwehrhaus wurden die Fahrzeuge wiederhergerichtet und Vorbereitungen für das Abendessen getroffen. Anschließend galt es bei einem Szenario mit Wärmebildkamera und Taschenlampen versteckte Kameraden aufzuspüren und zu betreuen. Beim Anschauen von "Feuer und Flamme" waren nicht alle entspannt und es dauerte ein wenig, bis es ruhig wurde. Trotz aller Zweifel durfte durchgeschlafen werden, ohne die auf Alarmstühlen bereitgelegte Einsatzkleidung zu nutzen. Am Sonntagmorgen wurde neben einer Sporteinlage auch gemeinsam gefrühstückt. So gestärkt wurden die Kenntnisse im Zusammenspiel der Trupp-Mitglieder aufgefrischt. Dann nötigte die Meldung BMA im Industriegebäude zur Eile, bevor der sich von einer mit Restholz gefüllten Mulde ausgehenden Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte. Kaum waren die Teilnehmer zurück und hatten die Ausrüstung wieder einsatzbereit auf den Fahrzeugen verlastet, wurden sie durch eine Meldung auf dem Alarmrechner zu einem Brand in das Gewerbegebiet gerufen. Dort angekommen wurde umgehend die Brandbekämpfung aus mehreren Rohren gestartet sowie die erforderliche Wasserversorgung aufgebaut.

Der Dienstbetrieb wurde erst wie von einigen Unbeirrbaren gewünscht nach einer weiteren Personenrettung im Waldgebiet um Sandlingen beendet. Wir danken allen Helfern und Sponsoren für ihre Unterstützung.

