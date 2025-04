Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Eine erneute Ölspur und eine qualmende Papierpresse halten die Feuerwehren im Flotwedel auf Trab

Flotwedel

Am Mittwoch, den 16. April 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Bröckel um 16:07 Uhr zum wiederholten Male in die Hauptstraße alarmiert, wo sich eine Ölspur über mehrere hundert Meter über die Fahrbahn erstreckte.

Die knapp 500 Meter lange Spur, welche sich von der Hauptstraße über die Bahnhofstraße bis hin zur Dannscharnstraße zog, wurde flächendeckend abgestreut und somit eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs, besonders für Zweiradfahrer, abgewendet. Bereits am 12. April war die Feuerwehr Bröckel bei einer Ölspur im Einsatz. Diese zog sich ebenfalls von der Hauptstraße über die Straße "Im alten Busch" in Fahrtrichtung Wiedenrode.

Knapp vier Stunden später wurde dann die Ortsfeuerwehr Eicklingen zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einer Papierpresse alarmiert. Am örtlichen Einkaufsmarkt an der B214 angekommen, konnten die Einsatzkräfte durch den Marktleiter in Empfang genommen und in die Lage eingewiesen werden. Schnell stellte sich hierbei heraus, dass die gemeldete Rauchentwicklung nur von kurzer Dauer war und die anwesenden Mitarbeiter bereits eigenständig Löschmaßnahmen eingeleitet hatten.

Infolgedessen wurde die Papierpresse mit der Wärmebildkamera kontrolliert, wobei eine erhöhte Temperatur im Bereich des Motors festgestellt werden konnte, weitere Bereiche der Presse zeigten keine Auffälligkeiten. Per Hand wurden anschließend einige Kartons aus dem Container entfernt, um nach möglichem Brandgut zu suchen. Da die Einsatzkräfte keinerlei Brandgut ausfindig machen konnten, die Temperaturen im Bereich des Motors wieder sinkend waren und somit keine Gefahr mehr erkennbar war, konnte die Einsatzstelle nach kurzer Zeit an den Marktleiter übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell