PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Lagerhalle

Erfurt (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Erfurter Ortsteil Kühnhausen. Sie entwendeten Werkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 16:19

    LPI-EF: Einbruch in Yogastudio

    Erfurt (ots) - Auf ein Erfurter Yogastudio hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Handkasse des Studios samt Inhalt. Die Täter erlangten so lediglich 5 Euro Bargeld, hinterließen jedoch einen Sachschaden im Wert von mindestens 100 Euro. Beamte sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO) ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 02:08

    LPI-EF: Traktorfahrer flüchtet vor der Polizei

    Olbersleben (ots) - Beamte der Polizei Sömmerda wollten am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Traktor kontrollieren, welcher einen Wirtschaftsweg bei Hardisleben befuhr. Statt anzuhalten setzte der Traktorfahrer aber seine Fahrt fort und ließ sich auch durch Martinshorn und Blaulicht am Streifenwagen nicht beeindrucken. Nachdem er mit ca. 25 km/h über Feldwege bis kurz vor Olbersleben flüchtete, hielt er kurz ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 16:05

    LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti im Park sorgen für Empörung

    Erfurt (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Jogger der Polizei mehrere mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmierte Objekte im Bereich des Erfurter Kilianiparks. Die Polizisten stellten vor Ort insgesamt zwölf Schmierereien in schwarzer Farbe fest, welche verfassungswidrige Kennzeichen zeigen. Umgehend wurden Maßnahmen unternommen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren