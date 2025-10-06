LPI-EF: Einbruch in Lagerhalle

Erfurt (ots) - Auf ein Erfurter Yogastudio hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Handkasse des Studios samt Inhalt. Die Täter erlangten so lediglich 5 Euro Bargeld, hinterließen jedoch einen Sachschaden im Wert von mindestens 100 Euro. Beamte sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO) ...

