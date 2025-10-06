Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Lagerhalle
Erfurt (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Erfurter Ortsteil Kühnhausen. Sie entwendeten Werkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)
