Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti im Park sorgen für Empörung

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Jogger der Polizei mehrere mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmierte Objekte im Bereich des Erfurter Kilianiparks. Die Polizisten stellten vor Ort insgesamt zwölf Schmierereien in schwarzer Farbe fest, welche verfassungswidrige Kennzeichen zeigen. Umgehend wurden Maßnahmen unternommen, die verfassungsfeindlichen Zeichen unkenntlich zu machen. Da zur Entfernung solcher Graffiti spezielle Reinigungsmittel erforderlich sind, wurde die zuständige Behörde der Stadt Erfurt informiert, sodass ein Fachunternehmen schnellstmöglich die Schmierereien bereinigen kann und sich die Anwohner wieder an der Schönheit des Parks erfreuen können. Bis dahin wurden die Symbole und Schriftzüge bestmöglich unkenntlich gemacht. Die Ermittlungen der Polizei zur Ergreifung des Schmierfinkens dauern an. (EP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell