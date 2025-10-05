PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti im Park sorgen für Empörung

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Jogger der Polizei mehrere mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmierte Objekte im Bereich des Erfurter Kilianiparks. Die Polizisten stellten vor Ort insgesamt zwölf Schmierereien in schwarzer Farbe fest, welche verfassungswidrige Kennzeichen zeigen. Umgehend wurden Maßnahmen unternommen, die verfassungsfeindlichen Zeichen unkenntlich zu machen. Da zur Entfernung solcher Graffiti spezielle Reinigungsmittel erforderlich sind, wurde die zuständige Behörde der Stadt Erfurt informiert, sodass ein Fachunternehmen schnellstmöglich die Schmierereien bereinigen kann und sich die Anwohner wieder an der Schönheit des Parks erfreuen können. Bis dahin wurden die Symbole und Schriftzüge bestmöglich unkenntlich gemacht. Die Ermittlungen der Polizei zur Ergreifung des Schmierfinkens dauern an. (EP)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 20:52

    LPI-EF: Unter Alkohol auf dem Rad unterwegs

    Sömmerda (ots) - Beamte der Polizei Sömmerda wurden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend auf einen Radfahrer aufmerksam, welcher in Sömmerda in Schlangenlinien fuhr. Der 58 Jahre alte Radfahrer wurde einer Atemalkoholkontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Wert von 1,60 Promille ermittelt. Daher wurde ein Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Es wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 17:27

    LPI-EF: Vandalismus mit Spraydose

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte sich ein Schmierfink nicht zurückhalten und beschädigte wahllos fremdes Eigentum im Erfurter Stadtteil Rieth. Anwohner stellten bei der morgendlichen Runde mit dem Hund eine Vielzahl von Graffiti fest, welche im gesamten Wohngebiet angebracht wurden und informierten die Polizei. Insgesamt wurden sechs Pkws, mehrere Hausfassaden sowie Abfallbehälter und Stromkästen mit teils unleserlichen, aber auch rassistischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren