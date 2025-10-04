Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus mit Spraydose

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte sich ein Schmierfink nicht zurückhalten und beschädigte wahllos fremdes Eigentum im Erfurter Stadtteil Rieth. Anwohner stellten bei der morgendlichen Runde mit dem Hund eine Vielzahl von Graffiti fest, welche im gesamten Wohngebiet angebracht wurden und informierten die Polizei. Insgesamt wurden sechs Pkws, mehrere Hausfassaden sowie Abfallbehälter und Stromkästen mit teils unleserlichen, aber auch rassistischen und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Durch die Mithilfe der Anwohner konnten nicht nur die Graffiti zum Großteil entfernt, sondern auch ein Beweismittel aufgefunden werden, welches im Rahmen der kriminaltechnischen Auswertung möglicherweise den Schmierfinken entlarven wird. (BB)

