Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: technischer Defekt

Erfurt (ots)

Aufgrund eines technisches Defekts geriet in der Binderslebener Landstraße in den Mittagsstunden des 02.10.2025 ein Hyundai SUV in Brand. Trotz rascher Brandbekämpfung durch die Feuerwehr brannte das Fahrzeug aus, wodurch ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Der 66jährige Eigentümer kam aufgrund des eingeatmeten Qualms zur weiteren Untersuchung in ein Erfurter Krankenhaus.

Wegen der Löscharbeiten, der Bergung des Fahrzeugwracks sowie der Begutachtung der Fahrbahnoberfläche auf etwaige Schäden kam es für ca. 2,5 Stunden zu Verkehrseinschränkungen. (MF)

