PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrzeuge in Erfurt beschädigt: Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 01.10.2025 zum 02.10.2025 kam es in der Erfurter Löbervorstadt zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Unbekannte ließen bei mindestens acht Fahrzeugen, darunter mehrere SUV, die Luft aus sämtlichen Reifen ab. Zudem hinterließen die Täter an den Autos ein Schreiben, in dem SUV kritisiert wurden und aus dem die mutmaßlich politische Motivation für die Taten hervorgingen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der politisch motivierten Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bezifferbar.

Fahrerinnen und Fahrer von SUV, die im genannten Zeitraum ebenfalls Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 16:10

    LPI-EF: Rettungshubschrauber nach schwerem Verkehrsunfall im Einsatz

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 4 von Henschleben nach Vehra. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und kollidierte über mehrere hundert Meter mit der Leitplanke, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr schwerverletzt ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:10

    LPI-EF: Angriff auf Tabakautomaten

    Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte vergangene Nacht im Landkreis Sömmerda abgesehen. In Ollendorf hebelten sie in den frühen Morgenstunden den Automaten mit Gewalt von einer Hauswand. Anschließend versuchten sie diesen aufzubrechen. Ob sie dabei gestört wurden ist nicht bekannt, jedoch flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin wurde gegen 01:30 Uhr auf die Tat aufmerksam, verständigte aber erst ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:09

    LPI-EF: Vermeintliches Rauschgift im Briefkasten

    Erfurt (ots) - Am Mittwochnachmittag erhielt eine Erfurterin in der Brühler Vorstadt unerwartete Post. Die 66-Jährige stieß in ihrem Briefkasten auf einen Briefumschlag, in welchem sich eine kristalline Substanz befand. Sie informierte umgehend die Polizei. Streifenbeamte kamen daraufhin zu ihr nach Hause, überprüften den unbekannten Stoff und beschlagnahmten das vermeintliche Rauschgift. Zudem wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren