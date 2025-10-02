Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrzeuge in Erfurt beschädigt: Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 01.10.2025 zum 02.10.2025 kam es in der Erfurter Löbervorstadt zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Unbekannte ließen bei mindestens acht Fahrzeugen, darunter mehrere SUV, die Luft aus sämtlichen Reifen ab. Zudem hinterließen die Täter an den Autos ein Schreiben, in dem SUV kritisiert wurden und aus dem die mutmaßlich politische Motivation für die Taten hervorgingen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der politisch motivierten Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bezifferbar.

Fahrerinnen und Fahrer von SUV, die im genannten Zeitraum ebenfalls Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. (DS)

