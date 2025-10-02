Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungshubschrauber nach schwerem Verkehrsunfall im Einsatz

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 4 von Henschleben nach Vehra. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und kollidierte über mehrere hundert Meter mit der Leitplanke, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr schwerverletzt aus dem Autowrack befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz, da die Beamten vor Ort nicht ausschließen konnten, ob sich weitere Verletzte an der Unfallstelle befinden. Der entstandene Sachschaden wurde auf über 20.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell