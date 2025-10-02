Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es Mittwochnachmittag in Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 28-jähriger Fahrer eines Skodas gegen 15:15 Uhr von der Warschauer Straße rechts in Richtung Radrennbahn abzubiegen. Dabei übersah er eine sich nähernde Straßenbahn. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden drei Fahrgäste im Alter von 22 bis 24 Jahren schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die entstandenen Unfallschäden an beiden Fahrzeugen wurden auf circa 30.000 Euro geschätzt. Der 28-jährige Skoda-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell