Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu einer gefährlichen Körperverletzung. Kurz vor 14:00 Uhr gerieten zwei junge Männer in Streit. Ein 16-jähriger sprühte daraufhin einem bislang unbekannten Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Beim Eintreffen der Polizei war der Geschädigte bereits nicht mehr am Tatort. Dieser sowie Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Geschädigten geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0256527 zu melden. (SO)

