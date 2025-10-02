Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermeintliches Rauschgift im Briefkasten
Erfurt (ots)
Am Mittwochnachmittag erhielt eine Erfurterin in der Brühler Vorstadt unerwartete Post. Die 66-Jährige stieß in ihrem Briefkasten auf einen Briefumschlag, in welchem sich eine kristalline Substanz befand. Sie informierte umgehend die Polizei. Streifenbeamte kamen daraufhin zu ihr nach Hause, überprüften den unbekannten Stoff und beschlagnahmten das vermeintliche Rauschgift. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den unbekannten Absender eingeleitet. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell