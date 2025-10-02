PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermeintliches Rauschgift im Briefkasten

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag erhielt eine Erfurterin in der Brühler Vorstadt unerwartete Post. Die 66-Jährige stieß in ihrem Briefkasten auf einen Briefumschlag, in welchem sich eine kristalline Substanz befand. Sie informierte umgehend die Polizei. Streifenbeamte kamen daraufhin zu ihr nach Hause, überprüften den unbekannten Stoff und beschlagnahmten das vermeintliche Rauschgift. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den unbekannten Absender eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 16:07

    LPI-EF: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn

    Erfurt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kam es Mittwochnachmittag in Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 28-jähriger Fahrer eines Skodas gegen 15:15 Uhr von der Warschauer Straße rechts in Richtung Radrennbahn abzubiegen. Dabei übersah er eine sich nähernde Straßenbahn. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden drei Fahrgäste im Alter von ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:06

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu einer gefährlichen Körperverletzung. Kurz vor 14:00 Uhr gerieten zwei junge Männer in Streit. Ein 16-jähriger sprühte daraufhin einem bislang unbekannten Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Beim Eintreffen der Polizei war der Geschädigte bereits nicht mehr am Tatort. Dieser sowie Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 14:20

    LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall in Erfurt

    Erfurt (ots) - Gestern Morgen ereignete sich in der Binderslebener Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 08:25 Uhr wollte ein 44-jähriger Autofahrer aus Richtung Biereyestraße nach links in die Heinrichstraße abbiegen, als es zur Kollision mit einem Kleintraktor kam. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 35-jährige Fahrer des Traktors eine rote Ampel missachtet und stieß mit dem Peugeot des 44-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren