Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Tabakautomaten

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte vergangene Nacht im Landkreis Sömmerda abgesehen. In Ollendorf hebelten sie in den frühen Morgenstunden den Automaten mit Gewalt von einer Hauswand. Anschließend versuchten sie diesen aufzubrechen. Ob sie dabei gestört wurden ist nicht bekannt, jedoch flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin wurde gegen 01:30 Uhr auf die Tat aufmerksam, verständigte aber erst einige Stunden später die Sömmerdaer Polizei. Hinzugerufene Beamte sicherten daraufhin Spuren und nahmen die Ermittlungen zum versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Zeugen einer Straftat unverzüglich die Polizei verständigen sollten. Durch eine schnelle Mitteilung können Einsatzkräfte sofort reagieren und die Chancen auf eine Feststellung der Täter deutlich erhöhen. Nutzen Sie hierfür rund um die Uhr die Notrufnummer 110. (SO)

