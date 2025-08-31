Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flucht vor Polizei gescheitert, betrunken am Steuer in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 31.08.2025, bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt einen in Schlangenlinien, fahrenden PKW. Als der PKW einer Kontrolle unterzogen werden sollte, ignorierte der 31-jährige Fahrer zunächst die Stoppsignale. Schlussendlich hielt der Pkw auf einem Feldweg und der Fahrer versuchte sich zu Fuß abzusetzen. Nach kurzer Flucht, konnte der Fahrer eingeholt werden. Den Grund seiner Flucht konnten die Polizeibeamten schnell ausmachen, da ein deutlicher Alkoholgeruch von dem Fahrer ausging. Dem 31-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

