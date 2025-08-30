POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall unter Medikamenteneinfluss
Dudenhofen (ots)
Am Freitagmorgen um 09.42 Uhr verursachte eine 83-jährige PKW-Fahrerin auf einem Parkplatz in Dudenhofen einen Verkehrsunfall beim Einparken. Vermutlich stand die Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten und war nicht in der Lage, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.
