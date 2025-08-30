POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall unter Medikamenteneinfluss

Maxdorf (ots) - Am 28.08.2025, gegen 14.45 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine männliche Person in der Kurpfalzstraße am dortigen Supermarkt gemeldet, welche Alkohol konsumieren würde und dabei wäre mit dem Auto wegzufahren. Durch die eingesetzte Streife konnte der beschriebene Pkw in der Kurpfalzstraße fahrend festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer aus Friedelsheim konnte durch die ...

mehr