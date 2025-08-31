PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kinder auf E-Scooter zur Schule gebracht, E-Scooter nicht versichert in Altrip

Altrip (ots)

Am Freitagmorgen, 29.08.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Verkehrsüberwachung im Bereich der Albert-Schweizer-Grundschule in Altrip durch. Dabei konnten gleich zwei Eltern festgestellt werden, welche ihre Kinder auf einem E-Scooter zur Schule brachten. Da E-Scooter nur einzeln benutzt werden dürfen, wurden beide Eltern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die benötigte Kraftfahrzeugversicherung abgelaufen war. Gegen beide Eltern wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

