PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pfefferspray und andere gesundheitsgefährdende Stoffe

Erfurt (ots)

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am frühen Freitagmorgen in einer Bar im Erfurter Bahnhofsquartier. Hier setzte ein 46-jähriger im Rahmen einer Streitigkeit Reizstoff gegen einen weiteren Gast ein. Dieser wurde verletzt. Die hinzugerufenen Beamten der Erfurter Polizei trennten die Streithähne und stellten beim Täter in der Folge mehrere verpackte Mengen Betäubungsmittel fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 46-jährigen wurden mehreren Strafanzeigen eingeleitet. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 16:10

    LPI-EF: Rettungshubschrauber nach schwerem Verkehrsunfall im Einsatz

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 4 von Henschleben nach Vehra. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und kollidierte über mehrere hundert Meter mit der Leitplanke, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr schwerverletzt ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:10

    LPI-EF: Angriff auf Tabakautomaten

    Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte vergangene Nacht im Landkreis Sömmerda abgesehen. In Ollendorf hebelten sie in den frühen Morgenstunden den Automaten mit Gewalt von einer Hauswand. Anschließend versuchten sie diesen aufzubrechen. Ob sie dabei gestört wurden ist nicht bekannt, jedoch flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin wurde gegen 01:30 Uhr auf die Tat aufmerksam, verständigte aber erst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren