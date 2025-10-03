Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Pfefferspray und andere gesundheitsgefährdende Stoffe
Erfurt (ots)
Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am frühen Freitagmorgen in einer Bar im Erfurter Bahnhofsquartier. Hier setzte ein 46-jähriger im Rahmen einer Streitigkeit Reizstoff gegen einen weiteren Gast ein. Dieser wurde verletzt. Die hinzugerufenen Beamten der Erfurter Polizei trennten die Streithähne und stellten beim Täter in der Folge mehrere verpackte Mengen Betäubungsmittel fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 46-jährigen wurden mehreren Strafanzeigen eingeleitet. (TH)
