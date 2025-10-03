LPI-EF: Pfefferspray und andere gesundheitsgefährdende Stoffe

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Abend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 4 von Henschleben nach Vehra. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und kollidierte über mehrere hundert Meter mit der Leitplanke, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr schwerverletzt ...

