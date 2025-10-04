Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Personen auf einem E-Scooter; beide mit reichlich Alkohol

Erfurt (ots)

Am 03.10.2025 gegen Mitternacht wollten Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd ein Pärchen, welches gemeinsam auf einem E-Scooter im Bereich der Löberstraße in Richtung Schillerstraße fuhr, einer Kontrolle unterziehen. Als die Beiden die Polizisten bemerkten, wollten sie flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie konnten nach kurzer Nacheile gestellt werden. Beide Personen konnten bei der gemeinsamen Fahrt auf den Lenker und damit auf die Fahrt des Fahrzeuges Einfluss nehmen. Insofern zählen beide als Fahrzeugführer. Beiden wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Diese Ergebnisse hier waren zu hoch. Er erreichte einen Wert von 1,00 Promille und sie 1,13 Promille.

Somit wurden beide Personen auf die Dienststelle gebracht. Hier stieg der Wert des Mannes weiter an. Somit wurde in der weiteren Folge eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide der Mutter der jungen Mannes übergeben, welche beide sicher nach Hause brachte. Die entsprechenden Anzeigen wurden durch die Beamten gefertigt. (MK)

