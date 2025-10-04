Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unter Alkohol auf dem Rad unterwegs
Sömmerda (ots)
Beamte der Polizei Sömmerda wurden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend auf einen Radfahrer aufmerksam, welcher in Sömmerda in Schlangenlinien fuhr. Der 58 Jahre alte Radfahrer wurde einer Atemalkoholkontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Wert von 1,60 Promille ermittelt. Daher wurde ein Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Es wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (FR)
