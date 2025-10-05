Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Gleisbett mit Straße verwechselt

Erfurt (ots)

Einen neuen Rekord für die zurückgelegte Strecke im Schotterbett stellte am Morgen des 04.10.2025 gegen 04:05 Uhr ein PKW-Führer in Erfurt im Bereich der Bonefaciusstraße Haltestelle Gothaer Platz auf. Vermutlich im Bereich der Bonefaciusstraße verwechselte der Fahrzeuglenker die Straße mit dem geschotterten Gleisbett der Straßenbahn und fuhr hier in das Gleisbett ein. Erst nach ca. 121 Metern kam das Fahrzeug im Bereich der Haltestelle Gothaer Platz zu stehen und es ging weder vor noch zurück. Durch eine Zeugin wurde der Unfall der Polizei mitgeteilt.

Als die Beamten vor Ort kamen wurde als Lenkerin eine weibliche Person angegeben. Ein Vortest auf Alkohol erbrachte bei ihr einen Wert von 1,76 Promille. Eine Zeugin erkannte jedoch eine andere Person vor Ort als den in Frage kommenden Fahrer. Auch dieser hatte jedoch 1,60 Promille.

Vor Ort wurde das Fahrzeug aus dem Gleisbett mittels eine Abschleppwagens gehievt. Die Beschädigungen sind noch nicht abschließend festgestellt.

Im Gleisbett wurde u. a. ein Gullideckel aus der Verankerung gerissen und Halterungen beschädigt.

Die eingestellte Sitzpositionen wurde vermessen und fotografiert.

Da beide Personen derzeit als Fahrzeuglenker in Frage kommen, wurden diese auf die Dienststelle verbracht. Hier wurde eine Blutentnahme mit den Personen durchgeführt.

Die Beamten fertigten die entsprechenden Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.(MK)

