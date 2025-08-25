Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall unter Alkohol in Fintel ++ Altkleidercontainer in Bremervörde in Brand gesetzt - Polizei ermittelt ++ Scheeßel: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkohol in Fintel ++

Fintel. Am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr, kam es in der Rotenburger Straße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 45-jähriger Ford-Fahrer fuhr in einen Kreisverkehr ein und übersah dabei den vorfahrtberechtigten VW eines 29-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten, es entstand Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige mit 1,20 Promille in der Atemluft deutlich alkoholisiert war. Zudem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun mehreren Verfahren entgegen.

++ Altkleidercontainer in Bremervörde in Brand gesetzt - Polizei ermittelt ++

Bremervörde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten Unbekannte gegen 01:30 Uhr einen Altkleidercontainer in der Harsefelder Straße in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter Tel. 04761/7489-0 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

++ Scheeßel: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt ++

Scheeßel. Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Rotenburger Polizei in der Bremer Straße einen 33 Jahre alten Ford-Fahrer.

Bei der Überprüfung ergaben sich deutliche Hinweise auf Drogenkonsum. Ermittlungen bestätigten, dass der Mann vor Fahrtantritt Kokain und Cannabis konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell