Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht/Verkehrsunfallflucht-nochmal Zeugen gesucht

LK Rotenburg (ots)

Bothel. Am 22.08.25 gegen 09:00 Uhr kam es in Bothel in der Wiedaustraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt im Vorbeifahren einen dort parkenden, roten Mercedes-Benz und entfernte sich sogleich. Wer etwas beobachtet hat oder dazu Auskunft geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Bothel unter 04266-955680.

Rotenburg. Bereits am 18.08.2025, vermutlich in den späten Abendstunden, wird ein parkender PKW BMW in grau in der Angerburger Straße in Rotenburg, ebenfalls im Vorbeifahren, erheblich beschädigt. Der Verursacher verlässt die Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder gar seine Personalien zu hinterlassen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der 04261-9470 entgegengenommen.

