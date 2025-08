Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Garage

Hagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Garage, bei der zahlreiches Werkzeug entwendet wurde.

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr stellte der 52jährige Nutzer einer an der Dickenbruchstraße in Haspe liegenden Garage fest, dass diese aufgebrochen worden war. Gegenüber der hinzugezogenen Polizei ergänzte er, dass er am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr die Garage ordnungsgemäß verschlossen und nun den Schaden bemerkt habe.

Am Garagentor konnte Aufbruchspuren festgestellt werden. Aus der Garage wurden mehrere Elektrowerkzeuge, Akkus und ein Laptop gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, die Ermittlungen mit ihren Angaben zu unterstützen.

