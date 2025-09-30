Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in Vereinsheime - Täter entwenden Bargeld und Musikbox - #polsiwi

Bad Berleburg / Netphen (ots)

In den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter in zwei Vereinsheime in Bad Berleburg und Netphen eingebrochen.

Im ersten Fall liegt die Tatzeit zwischen Freitagabend (26.09.2025) und Montagnachmittag. Betroffen ist die Vereinshütte der Landjugend Wittgenstein in der Straße "Am Sportfeld". Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte und verwüsteten den Innen- und Außenbereich. Zudem entwendeten sie zwei Schlüssel. Ob die Täter weitere Beute machten, ist derzeit noch unklar.

In der Zeit zwischen Sonntagabend (28.09.2025) und Montagmorgen ist das Vereinsheim des SV Netphen in der Straße "Zum Raumwäldchen" in das Visier von Einbrechern geraten. Sie zerstörten eine Fensterscheibe und drangen in das Gebäude ein. Die Unbekannten durchsuchten Schränke und Regale. Dabei entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld und eine Musik-Box.

Hinweise zu beiden Taten nehmen die Kommissariate in Bad Berleburg (02751/909-0) und Kreuztal (02732/909-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell