POL-SI: Einbruch in Freizeitpark Netphen - Täter verursachen erheblichen Schaden -#polsiwi

Netphen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (29. September) sind mindestens zwei Täter in den Freizeitpark in Netphen eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher über ein rückwärtig gelegenes Fenster, welches sie gewaltsam öffneten, in das Gebäude. Anschließend brachen sie in mehrere Büroräume ein. Hier öffneten sie ebenfalls gewaltsam Schränke und Schubladen. Zudem rissen sie einen Wandsafe aus der Halterung. Im Eingangsbereich des Hallenbades gelang es den Tätern unter anderem, die dortige Kasse zu öffnen. Insgesamt hinterließen die Eindringlinge eine Spur der Verwüstung. Bislang ist nur bekannt, dass die Täter Bargeld erbeuten konnten. Was sonst noch alles fehlt, konnte bislang abschließend noch nicht festgestellt werden. Im Objekt sind mehrere Kameras installiert. Zum Teil wurden diese von den Tätern verhängt. Auf einem Video sind allerdings gegen 00:10 Uhr zwei männliche vermummte Personen zu sehen. Die Sicherung möglicher weiterer Aufzeichnungen läuft derzeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Wochenende kam es in Netphen zu einem weiteren Einbruch in ein Vereinsheim. Hierzu gibt es eine gesonderte Pressemeldung. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/7099-0 zu melden.

